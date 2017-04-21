У СММ ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі порушень режиму тиші було менше на 20%

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про зниження рівня порушень припинення вогню на Донбасі минулого тижня.

«За минулий тиждень кількість порушень припинення вогню, зафіксованих СММ, зменшилася приблизно на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем», – сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

За даними ОБСЄ, більшість порушень зафіксовані у чотирьох точках – це трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт (40% порушень), у районах на схід і північний схід від Маріуполя (30%), у трикутнику Попасна-Троїцьке-Первомайськ (15%) і біля Світлодарська (10%)

Він зазначив, що також за минулий тиждень спостерігачі зафіксували 200 вибухів із забороненого Мінськими угодами важкого озброєння, на позаминулому тижні – понад 600.

«Тенденція до зниження рівня насильства прямо пов’язана з тенденцією до зниження кількості жертв серед мирного населення. Минулого тижня ми зафіксували двох поранених серед цивільного населення, тоді як на позаминулому тижні – шістьох», – наголосив Гуґ.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.