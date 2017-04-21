Музикант Олег Скрипка заявляє, що його слова про гетто перекрутили

Український музикант Олег Скрипка заявляє, що його слова про гетто, які спровокували критику в соцмережах, перекрутили.

«Моє висловлювання, з якого жонглери словами і змістові «патологоанатоми» висмикнули і препарували слово «гетто», досить однозначне…Вважаю, що наша держава має надати українцям більше можливостей опанувати рідну мову. Але, якщо частина громадян не здатні її вивчити, то вони самі себе прирікають на асоціальну перспективу…Я пропоную допомагати російськомовним українцям, надаючи їм освітню підтримку», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Повний запис розмови Скрипки зі студентами оприлюднений на сайті радіо Skovoroda, яке транслювало зустріч.

«Коли ми розказуємо, що світ має бути різноманітним – і французька, і казахська, будь-яка, крім української. Ми готові все говорити, тільки не вчити українську.Є дві причини, чому ми не хочемо вчити українську мову. Одна – низький IQ, дебіли. Люди з низьким IQ – це дебіли. Якщо вони дебіли, хай пройдуть комісію, що в них низький IQ, тоді ми звільнимо їх від цього «складного» обов’язку вивчити державну мову. Вони просто нездібні – тоді зробити гетто, і ми будемо допомагати їм як волонтери», – сказав він під час зустрічі зі студентами наприкінці минулого року.

20 квітня видання «Українська правда. Життя» оприлюднило матеріал з назвою «Олег Скрипка: Для людей, які не можуть вивчити мову, треба створити гетто». У матеріалі вказали, що відкрите інтерв’ю зі Скрипкою відбулося під час зимової «Школи журналістики «Української правди». Цей матеріал викликав хвилю обурення.