Кількість українських класів у Криму скоротилася у 31 раз за три роки – моніторинг

В анексованому Криму з 2013 року у 36 разів зменшилася чисельність учнів, які здобувають освіту українською мовою, а кількість класів з українською мовою навчання за три роки скоротилася в 31 раз – свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи з питань доступу до освіти рідною мовою в Криму.

«У 2013 році в Автономній Республіці Крим 13589 осіб здобували освіту українською мовою, тоді як в 2016 році число таких учнів знизилося до 371. Відповідно – кількість класів з українською мовою навчання за три роки скоротилася в 31 раз», – йдеться в повідомленні КПГ.

За даними правозахисників, на момент анексії в Криму російською мовою навчалося 90,7% учнів, що підтверджує той факт, що «російськомовне населення Криму до початку окупації Криму Росією не відчувало проблем із використанням рідної мови».

У КПГ додали, що ці відомості про дискримінацію українців у доступі до освіти українською мовою на півострові були передані в Міжнародний суд у Гаазі як частина доказової бази у справі «Україна проти Росії» про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.

Міжнародний суд у Гаазі 19 квітня погодився на запровадження тимчасових заходів за позовом «Україна проти Росії» для захисту прав жителів анексованого Криму. Суд постановив, що є факти непоправної шкоди, завданої правам українців.

Суд, зокрема, зобов'язав Росію до винесення фінального рішення припинити утиски прав кримськотатарського народу на представництво їхніх інтересів, в тому числі відновити діяльність Меджлісу, а також забезпечити наявність на анексованому півострові освіти українською мовою.

У той же час суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції щодо заборони фінансування тероризму.

Порядок подальшого розгляну справи суд має визначити на засіданні 12 травня, повідомили в українському МЗС.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».