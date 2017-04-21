Жданов заявляє, що міністри і депутати готові взяти на поруки Мартиненка

Колишній народний депутат з фракції «Батьківщина», нинішній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявляє, що міністри і народні депутати готові взяти на поруки колишнього депутата з фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка.

Як написав Жданов насвоїй сторінці в Facebook, команда «Народного фронту», міністри та народні депутати зараз перебувають у Солом’янському райсуді Києва, який сьогодні має обрати Мартиненку запобіжний захід.

«Ми приїхали, щоб взяти на поруки нашого колегу та побратима Миколу Мартиненка. Він готовий довести свою невинуватість у суді, не переховується від слідства, не «зліг у лікарню», постійно перебуває в Україні та ще у 2015 році пішов на безпрецедентний крок – добровільно склав повноваження народного депутата та відмовився від депутатського імунітету», – написав Жданов.

20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро затримали Миколу Мартиненка у справі про завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід. Прокуратура вимагає для екс-депутата арешту на 60 діб із альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.

Його підозрюють за статтями «створення злочинної організації», «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою».

За версією слідства, держпідприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс- депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держпідприємству у 2014 –2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 мільйона доларів США.

Після затримання екс-депутата у політичній партії «Народний фронт» заявили, що затримання Мартиненка є «ознакою вибіркового правосуддя й політично мотивованих дій». Сам Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими.

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту» Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень. У 2012-14 роках Мартиненко був депутатом від фракції «Батьківщина», тоді він також очолював парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу. Мартиненко був депутатом Верховної Ради останніх шести скликань з 1998 року.