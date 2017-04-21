Суд не задовольнив позов ще однієї стюардеси до російського «Аерофлоту»

Суд у столиці Росії, Москві, не задовольнив позов стюардеси російської авіакомпанії «Аерофлот» Євгенії Магуріної, яка вимагала стягнути з авіакомпанії 500 тисяч рублів (8800 доларів) за заподіяння моральних збитків через дискримінаційні вимоги до бортпровідників.

Крім компенсації, Магуріна вимагала відшкодувати утриману частину зарплати і скасувати вимогу до членів кабінного екіпажу, яка визначає розмір одягу, зріст і вагу бортпровідників. Адвокат Магуріної Ксенія Михайличенко пообіцяла оскаржити рішення суду.

Напередодні суд у Москві відхилив позов іншої бортпровідниці «Аерофлоту» Ірини Єрусалимської, яка також вимагала скасувати правила, що дискримінують багатьох стюардес. Представник авіакомпанії в суді заявив, що обмеження обумовлені тільки міркуваннями безпеки. Адвокат Ірини Єрусалимської заявив, що оскаржить рішення суду.

У кінці лютого російська служба Радіо Свобода опублікувала інтерв’ю з бортпровідником Євгенією Магуріною, що працює в «Аерофлоті» з 2010 року. Вона розповіла, що починаючи з літа 2016 року всіх стюардес віком від 40 років і з розміром одягу більше ніж 48-й перестали ставити на закордонні рейси. Цю інформацію підтвердили й інші бортпровідники.

В «Аерофлоті» заперечують дискримінацію співробітників за зовнішнім виглядом і віком.