Щоденник найкращих фото від сайту Радіо Свобода

Президент України Петро Порошенко (праворуч) та сенатор США Джон Маккейн під час зустрічі з українськими військовими на Донеччині. Командний пункт у районі населеного пункту Широкине під Маріуполем, 31 грудня 2016 року. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
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Український вояк на передовій у перерві бою з бойовиками угруповання «ДНР» у районі села Луганське (18,5 кілометрів на північ від Дебальцева), 29 грудня 2016 року
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Волонтер, одягнений в костюм Діда Мороза, дарує військовим малюнки дітей. Передові позиції українских військових біля Волновахи, Донецька область, 28 грудня 2016 року
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27 грудня в Києві поховали бійця 54-ї бригади, киянина Сергія Рубанчикова (Позивний «Ведьмак»), який загинув на Світлодарській дузі 24 грудня 2016 р. від ворожої міни. Йому було 36 років. На війні з перших днів. На фронт пішов добровольцем, разом зі своїм братом Володимиром, котрий зараз боронить Україну у лавах ЗСУ. Сергій служив у 131-му ОРБ, згодом у 54-й ОМБр. За кілька днів до загибелі отримав контузію на Світлодарській дузі і потрапив у шпиталь, але не зміг влежати на лікарняному ліжку і знову повернувся на передову до побратимів. Фото: Київ, 27 грудня 2016 року
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Учасник змагань «Ігри героїв» з кросфіту серед ветеранів АТО піднімає штангу у Палаці спорту, Київ, 24 грудня 2016 року ДИВИТИСЬ ВІДЕО
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На території Національного заповідника «Софія Київська» відбулася урочиста передача Віфлеємського вогню миру киянам членами Національної скаутської організації України «Пласт». Учасники спільно помолилися за мир, після чого вогонь передали священнослужителям, а згодом - присутнім киянам. Київ, 23 грудня 2016 року
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На майдані Незалежності відбулося прощання з бійцем 25-го БТО «Київська Русь» Володимиром Андрешківим, який загинув 19 грудня на Світлодарській дузі. Київ, 22 грудня 2016 року
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Близько 20 активістів Автомайдану провели під будівлею комітетів Верховної Ради акцію за звільнення керівника МВС Арсена Авакова. Зокрема, активісти закидають Авакову «провал атестації поліції», «імітацію реформи МВС», «відсутність публічного звіту використання грошей західних донорів» тощо. Київ, 21 грудня 2016 року
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Держпідприємство «Антонов» представило новий транспортний літак Ан-132. Київ, 20 грудня 2016 року БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
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Проросійські бойовики на бойовій позиції у районі Світлодарської дуги, 19 грудня 2016 року
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Люди тягнуть сумки на зруйнований міст через Сіверській Донець по дорозі від КПП бойовиків до української сторони, Станиця-Луганська, 16 грудня 2016 року
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Дівчата роздивляються Хрестоматії сучасної дитячої літератури для 1-2 класів під час презентації підручників у Києві, 16 грудня 2016 року
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Черга людей в очікуванні реєстраціїна на КПП «Майорськ» з боку угруповання «ДНР». Горлівка, 15 грудня 2016 року
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Біля посольства Росії у Києві громадські активісти провели акцію «Злочини Путіна в Сирії». Під час мітингу учасники заклеїли паркан посольства Росії сотнями фотографій зі зруйнованого Алеппо та його пораненими мешканцями, а також – цитатами із прощальних відеозвернень людей, які зараз перебувають у місті. Київ, 15 грудня 2016 року ДИВИТИСЬ ФОТОГАЛЕРЕЮ
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14 грудня біля ВРУ відбулась студентська акція протесту «Стипендія – право. Борися за неї» проти рішення парламенту скасувати чіткі норми визначення кількості студентів, що можуть отримувати стипендію, та за приведення розміру стипендії до прожиткового мінімуму, як це гарантується законодавством України. Київ, 14 грудня 2016 року ДИВИТИСЬ ФОТОГАЛЕРЕЮ
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Пікет Конституційного суду України, який розглядає питання щодо конституційності «мовного закону» Ківалова-Колесніченка. Київ, 13 грудня 2016 року. НА ЦЮ ТЕМУ
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Хлопчик виглядає з кімнати зруйнованого внаслідок обстрілу будинку у передмісті Донецька, 8 грудня 2016 року
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Кілька тисяч членів профспілок у Києві пікетували Верховну Раду. Серед озвучених вимог: підвищення мінімальної зарпали до 3200 гривень, зниження комунальних тарифів, ліквідація заборгованості з виплати зарплат. Учасники мітингу заявляють про готовність вийти на всеукраїнський страйк, якщо до їхніх вимог не дослухаються. Акція минула без конфліктів. Будівлю парламенту охороняли кілька сотень нацгвардійців та поліцейських. Київ, 8 грудня 2016 року ДИВИТИСЬ ВІДЕО
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Біля будівлі Комітетів Верховної Ради України активісти організацій «Реанімаційний пакет реформ» та «Автомайдан» провели акцію «Доброчесність у смітник?». Активісти вимагали надати Громадській раді доброчесності реальні правові механізми для виконання її функцій, включивши відповідні положення до законопроекту «Про Вищу раду правосуддя». Київ, 7 грудня 2016 року ДИВИТИСЯ ФОТОГАЛЕРЕЮ
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Марш з нагоди 25-річчя Збройних сил України у Львові, 6 грудня 2016 року
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Встановлення новорічної ялинки на Софійській площі в Києві, 5 грудня 2016 року
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На відкритті резиденції Святого Миколая у Львові. 2 грудня 2016 року
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У Києві пройшла акція представників громадських організацій та добровольчого батальйону «ОУН» із нагоди річниці «Маршу мільйонів». На фото: один з активістів розмовляє з бійцями Нацгвардії на Банковій. Київ, 1 грудня 2016 року БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
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29 листопада офіційно відкрили нову гігантську споруду, конфайнмент, який надалі запобігатиме витоку радіації зі зруйнованого внаслідок катастрофи 1986 року на Чорнобильській АЕС четвертого енергоблоку. Споруда висотою 108 метрів коштувала приблизно 1,6 мільярда доларів, фінансування надав Європейський банк реконструкції та розвитку. За даними ЄБРР, фонд зі спорудження накриття підтримали уряди понад 40 країн. Термін експлуатації – 100 років. ДИВИТИСЯ ВІДЕО
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29 листопада має відбутися відкриття реконструйованої будівлі Київського драматичного театру на Подолі, що на Андріївському узвозі в Києві. Останніми днями жителі столиці обурюються через новий вигляд вулиці після будівництва, а саму будівлю порівнюють з «крематорієм». Київ, 28 листопада 2016 року.