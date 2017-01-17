Президенство Барака Обами у фотографіях

4 листопада 2008 року Барака Обаму обрали 44-м призидентом США. Сенатор-демократ від штату Іллінойс став першим в історії чорношкірим кандидатом, який виграв президентські вибори. Ця подія привернула увагу цілого світу. Обама успадкував складний набір проблем від свого попередника, президента Джорджа Буша-молодшого: економіку у найгіршому стані за останнє десятиріччя, війни в Іраку та Афганістані, а міжнародний імідж США був затьмарений політикою «війни з тероризмом». Ось фото деяких із найважливіших моментів президентства Обами.
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Барак Обама, його дружина Мішель, дочки Малія та Саша наближаються до подіуму, де новообраний президент має скласти присягу, Вашингтон, 20 січня 2009 року
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Президент США Барак Обама готується увійти до Овального кабінету у Білому домі 21 січня 2009 року. Упродовж своїх перших днів у офісі Обама зокрема розпорядився про розформування тюрми США в Гуантанамо, що на Кубі. Рішення, однак, не було доведене до кінця: в'язниця й далі функціонує.
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У своїй промові на військовій базі у Північній Кароліні 27 лютого 2009 року Обама назвав дату припинення бойових дій США в Іраці – 31 серпня 2010 року. Його наступник Дональд Трамп стверджував, що виведення військових сил США з Іраку створило вакуум, який призвів до виникнення угруповання «Ісламська держава».
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Обама промовляє у столиці Чеської Репсубліки Празі біля монумента першому президенту Чехословаччини Томашу Масарику 5 квітня 2009 року. Обама пообіцяв, що США докладатимуть зусиль «для миру і безпеки в світі без ядерної зброї».
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Обама передає слово президенту Франції Ніколя Саркозі на саміті G20 в Піттсбурзі, штат Пенсильванія, 25 вересня 2009 року. Поруч стоїть прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун
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Обама розмовляє по телефону в Овальному кабінеті після присудження йому Нобелівської премії миру 9 жовтня 2009 року. Нагороду Обама отримав, перебуваючи на посаді всього дев'ять місяців, під час свого першого терміну.
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Президент вітає свою прихильницю і її дитину в Александрії, штат Вірджнія, 30 березня 2010 року, невдовзі після того, як він підписав Акт про реформу сфери охорони здоров’я та освіти. Цей закон дав можливість отримувати медичну допомогу 20 мільйонам людей, які раніше не мали медичного страхування.
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Обама прогулюється вздовж пляжу в Порт Форчон, штат Луїзіана, 28 травня 2010 року після вибуху на нафтовидобувній платформі Deepwater Horizon компанії British Petroleum. Аварію у Мексиканській затоці оцінили як найбільшу в історії шельфового нафтовидобутку.
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Президент та його команда національної безпеки отримали нове повідомлення про дії спецназу США під час операції взяття Усами бін Ладена у Пакистані. Лідер «Аль-Каїди»
та 4 інших були вбиті під час цієї операції.
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Барак Обама плаває у Каніогі Бей, Гаваї. Обама народився на Гаваї і є першим президентом США, який народився за межами континентальних.
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Обаму засипали конфеті під час переможної промови у Чикаго після обрання на другий термін, 6 листопада 2012 року.
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Обама каже про «безмежне горе» після стрілянини у початковій школі міста Ньютаун, штат Коннектикут, 14 грудня 2012 року. Тоді загинуло 20 дітей і шестеро співробітників школи.
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Обама спілкується з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону 1 березня 2014 року, на тлі ескалації кризи в Україні. У майбутньому ця тема погіршить відносини між США та Росією. 18 березня Росія незаконно анексувала український Крим.
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Президент дякує військовим за їхню службу на військовій базі у Райтстоун, штат Нью-Джерсі, 15 грудня 2014 року. Цей візит відбувся незадовго до того, як Обама оголосив про закінчення місії американських військ у Афганістані 28 грудня.
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкується з Бараком Обамою після робочої сесії на саміті «Групи семи» у Німеччині 8 липня 2015 року.
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15 липня 2015 року у Вашингтоні Барак Обама відповідає на запитання щодо ядерної угоди з Іраном, про яку домовилися напередодні. Іран та великі світові держави домовилися про обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на послаблення санкцій.
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Російський президент Володимир Путін вітається з Обамою на Паризькій кліматичній конференції 30 листопада 2015 року. Понад 200 країн погодили під егідою ООН договір щодо обмеження викидів і стримування зміни клімату.
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Мішель та Барак Обама танцюють зі 106-річною Вірджінією МакЛорін у Білому домі, напередодні прийому з нагоди святкування «Місяця афро-американської історії» 18 лютого 2016 року.
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Президент Куби Рауль Кастро піднімає руку Обами під час зустрічі у Палаці революції в Гавані 21 березня 2016 року. Обама – перший американський президент, який відвідав Кубу, з 1959 року, відколи у цій країні відбулася революція. Візит ознаменував потепління у відносинах між двома країнами.
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Президент та перша леді танцюють танго з різними партнерами під час державного прийому, влаштованого президентом Аргентини Маурісіо Макрі у Буенос-Айресі 23 березня 2016 року.
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Вокер Ернест, син Джоша Ернеста, речника Обами, та президент порівнюють свої м’язи під час вечірки на Гелловін у Білому домі 31 жовтня 2016 року.
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Обама розмовляє з новообраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 10 листопада 2016 року, невдовзі після перемоги Трампа на виборах. Вони обговорюють поступовий перехід влади.