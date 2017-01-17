Президенство Барака Обами у фотографіях

4 листопада 2008 року Барака Обаму обрали 44-м призидентом США. Сенатор-демократ від штату Іллінойс став першим в історії чорношкірим кандидатом, який виграв президентські вибори. Ця подія привернула увагу цілого світу. Обама успадкував складний набір проблем від свого попередника, президента Джорджа Буша-молодшого: економіку у найгіршому стані за останнє десятиріччя, війни в Іраку та Афганістані, а міжнародний імідж США був затьмарений політикою «війни з тероризмом». Ось фото деяких із найважливіших моментів президентства Обами.