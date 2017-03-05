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05 Березень 2017, Київ 22:01
Фотогалереї

Пам’яті Шухевича. Мітинг-реквієм «Генерал та його воїни» відбувся у Києві (фотогалерея)

5 березня 2017 року в Києві на майдані Незалежності відбувся мітинг-реквієм «Генерал та його воїни» з нагоди 67-ї річниці від дня загибелі Романа Шухевича. Одночасно заходи присвятили і 25-річчю від дня народження Героя України Дмитра Чернявського, який загинув 13 березня 2014 року в Донецьку під час мітингу за єдину Україну.

У рамках акції відбулася панихида за участі побратимів та родин полеглих у боях на Донбасі. В кінці акції учасники виклали тризуб із лампадок та запалили фаєри.
&laquo;Генерал та його воїни&raquo;&nbsp;
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«Генерал та його воїни» 

Мітинг-реквієм відбувся у Києві з нагоди 67-ї річниці від дня загибелі Романа Шухевича
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Мітинг-реквієм відбувся у Києві з нагоди 67-ї річниці від дня загибелі Романа Шухевича

Одночасно заходи присвятили 25-річчю з дня народження Героя України Дмитра Чернявського. Він загинув 13 березня 2014 року в Донецьку під час мітингу за єдину Україну
3

Одночасно заходи присвятили 25-річчю з дня народження Героя України Дмитра Чернявського. Він загинув 13 березня 2014 року в Донецьку під час мітингу за єдину Україну

Організаторами акції виступили ВО &laquo;Свобода&raquo;, а також були представники від &laquo;Національного корпусу&raquo; і &laquo;Правого сектора&raquo;
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Організаторами акції виступили ВО «Свобода», а також були представники від «Національного корпусу» і «Правого сектора»

У рамках акції відбулася панихида за участі побратимів та родин полеглих у боях на сході України за останні роки
5

У рамках акції відбулася панихида за участі побратимів та родин полеглих у боях на сході України за останні роки

В кінці акції учасники виклали тризуб із лампадок...
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В кінці акції учасники виклали тризуб із лампадок...

...і запалили фаєри
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...і запалили фаєри

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