5 березня 2017 року в Києві на майдані Незалежності відбувся мітинг-реквієм «Генерал та його воїни» з нагоди 67-ї річниці від дня загибелі Романа Шухевича. Одночасно заходи присвятили і 25-річчю від дня народження Героя України Дмитра Чернявського, який загинув 13 березня 2014 року в Донецьку під час мітингу за єдину Україну.



У рамках акції відбулася панихида за участі побратимів та родин полеглих у боях на Донбасі. В кінці акції учасники виклали тризуб із лампадок та запалили фаєри.