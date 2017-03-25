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25 Березень 2017, Київ 19:44
Фотогалереї

Вбитого російського екс-депутата поховали в Києві (фотогалерея)

Екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому кладовищі у Києві. До цього політика, вбитого 23 березня в центрі Києва, відспівували у Володимирському соборі. На панахиду і поховання, окрім дружини Вороненкова Марії Максакової, приїхали народний депутат Антон Геращенко і ще один колишній російський депутат-утікач Ілля Пономарьов.
Дениса Вороненкова відспівували у Володимирському соборі &ndash; центральному соборі Української православної церкви Київського патріархату
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Дениса Вороненкова відспівували у Володимирському соборі – центральному соборі Української православної церкви Київського патріархату

На відспівування і поховання прийшли знайомі і близькі Вороненкова, зокрема екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов і громадська активістка Ольга Курносова
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На відспівування і поховання прийшли знайомі і близькі Вороненкова, зокрема екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов і громадська активістка Ольга Курносова

Дружина Дениса Вороненкова, оперна співачка, також колишній депутат Державної думи Марія Максакова
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Дружина Дениса Вороненкова, оперна співачка, також колишній депутат Державної думи Марія Максакова

Відспівування Дениса Вороненкова тривало близько години
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Відспівування Дениса Вороненкова тривало близько години

Після відспівування тіло відвезли на Звіринецьке кладовище &ndash; невеличкий напівзакритий некрополь поблизу Батьківщини-матері
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Після відспівування тіло відвезли на Звіринецьке кладовище – невеличкий напівзакритий некрополь поблизу Батьківщини-матері

Поховання політика пройшло тихо. З українських політиків на кладовище приїхав лише народний депутат Антон Геращенко
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Поховання політика пройшло тихо. З українських політиків на кладовище приїхав лише народний депутат Антон Геращенко

Марія Максакова не стала спілкуватися із журналістами і залишила кладовище одразу після того, як труну із її чоловіком закопали. Вони одружилися в 2015 році, в березні 2016 року в них народився син
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Марія Максакова не стала спілкуватися із журналістами і залишила кладовище одразу після того, як труну із її чоловіком закопали. Вони одружилися в 2015 році, в березні 2016 року в них народився син

Денис Вороненков переїхав в Україну восени 2016 року. В грудні 2016 року отримав українське громадянство. На момент вбивства йому було 45 років
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Денис Вороненков переїхав в Україну восени 2016 року. В грудні 2016 року отримав українське громадянство. На момент вбивства йому було 45 років

Колишній депутат Державної Думи Росії був свідком у справі екс-президента Віктора Януковича
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Колишній депутат Державної Думи Росії був свідком у справі екс-президента Віктора Януковича

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