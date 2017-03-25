Екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому кладовищі у Києві. До цього політика, вбитого 23 березня в центрі Києва, відспівували у Володимирському соборі. На панахиду і поховання, окрім дружини Вороненкова Марії Максакової, приїхали народний депутат Антон Геращенко і ще один колишній російський депутат-утікач Ілля Пономарьов.