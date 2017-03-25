Екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому кладовищі у Києві. До цього політика, вбитого 23 березня в центрі Києва, відспівували у Володимирському соборі. На панахиду і поховання, окрім дружини Вороненкова Марії Максакової, приїхали народний депутат Антон Геращенко і ще один колишній російський депутат-утікач Ілля Пономарьов.
1
Дениса Вороненкова відспівували у Володимирському соборі – центральному соборі Української православної церкви Київського патріархату
2
На відспівування і поховання прийшли знайомі і близькі Вороненкова, зокрема екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов і громадська активістка Ольга Курносова
3
Дружина Дениса Вороненкова, оперна співачка, також колишній депутат Державної думи Марія Максакова
4
Відспівування Дениса Вороненкова тривало близько години
5
Після відспівування тіло відвезли на Звіринецьке кладовище – невеличкий напівзакритий некрополь поблизу Батьківщини-матері
6
Поховання політика пройшло тихо. З українських політиків на кладовище приїхав лише народний депутат Антон Геращенко
7
Марія Максакова не стала спілкуватися із журналістами і залишила кладовище одразу після того, як труну із її чоловіком закопали. Вони одружилися в 2015 році, в березні 2016 року в них народився син
8
Денис Вороненков переїхав в Україну восени 2016 року. В грудні 2016 року отримав українське громадянство. На момент вбивства йому було 45 років
9
Колишній депутат Державної Думи Росії був свідком у справі екс-президента Віктора Януковича
FACEBOOK КОМЕНТАРІ