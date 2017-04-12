На території Національного заповідника «Софія Київська» глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет освятив та передав для українських військових на Донбасі великодні крашанки та паски. Також Філарет освятив великодні набори, зібрані волонтерами. У заході взяли участь капелани, волонтери та військові.



Цього ж дня на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря його намісник архієпископ Вишгородський Агапіт також освятив для жителів Донбасу та українських військовослужбовців у зоні АТО близько 10 тисяч пасок.