Фоторепортаж: Київ підземний. Ріка Глибочиця очима дигерів

У Києві – кілька десятків підземних річок. Колись вони протікали поверхнею вулиць, але відповідно до того, як облаштувалось місто, їх ховали під землю. Одна з них – це річка Глибочиця, що протікала Подолом. Верхній і Нижній вали спершу були нічим іншим, як двома її берегами. Екскурсії сюди водять професійні дигери – люди, які досліджують рукотворні підземні міські споруди. Екскурсії до підземних річок проводять, починаючи з пізньої осені і до весни, до настання сезону дощів.



Кожному охочому знадобиться ліхтарик, взуття, що не мокне (і тим, і іншим зазвичай забезпечують екскурсоводи), і одяг, який не шкода забруднити. Зате теплі речі можна залишити вдома – навіть у розпал холодів у підземних приміщеннях температура коливається в межах +9 градусів.