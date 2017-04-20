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20 Квітень 2017, Київ 13:41
Фотогалереї

Фоторепортаж: Київ підземний. Ріка Глибочиця очима дигерів

У Києві – кілька десятків підземних річок. Колись вони протікали поверхнею вулиць, але відповідно до того, як облаштувалось місто, їх ховали під землю. Одна з них – це річка Глибочиця, що протікала Подолом. Верхній і Нижній вали спершу були нічим іншим, як двома її берегами. Екскурсії сюди водять професійні дигери – люди, які досліджують рукотворні підземні міські споруди. Екскурсії до підземних річок проводять, починаючи з пізньої осені і до весни, до настання сезону дощів.

Кожному охочому знадобиться ліхтарик, взуття, що не мокне (і тим, і іншим зазвичай забезпечують екскурсоводи), і одяг, який не шкода забруднити. Зате теплі речі можна залишити вдома – навіть у розпал холодів у підземних приміщеннях температура коливається в межах +9 градусів.
Підземна ріка бере початок під заводом Артема на Лук&#39;янівці і впадає до Гавані в межах старого пішохідного моста.
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Підземна ріка бере початок під заводом Артема на Лук'янівці і впадає до Гавані в межах старого пішохідного моста.

Глибочицю сховали під землю ще в середині 19 століття. Тому всьому комплексу як мінімум півтори сотні років.
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Глибочицю сховали під землю ще в середині 19 століття. Тому всьому комплексу як мінімум півтори сотні років.

На підлозі &ndash; товстий шар мулу. Кожному екскурсанту дигери видають чоботи з армійського комплекту хімзахисту.
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На підлозі – товстий шар мулу. Кожному екскурсанту дигери видають чоботи з армійського комплекту хімзахисту.

Під час дощу все приміщення заповнюється водою, що потрапляє сюди через зливові стоки. Тому навесні-влітку відвідувати ці місця небезпечно для життя.
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Під час дощу все приміщення заповнюється водою, що потрапляє сюди через зливові стоки. Тому навесні-влітку відвідувати ці місця небезпечно для життя.

Дигери почали професійно проводити екскурсії київськими підземеллями кілька років тому. Зараз у їхньому арсеналі &ndash; п&#39;ять маршрутів у Києві.
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Дигери почали професійно проводити екскурсії київськими підземеллями кілька років тому. Зараз у їхньому арсеналі – п'ять маршрутів у Києві.

Екскурсія триває півтори-дві години. У деяких місцях стеля опускається досить низько, змушуючи відвідувачів пригинатися.
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Екскурсія триває півтори-дві години. У деяких місцях стеля опускається досить низько, змушуючи відвідувачів пригинатися.

Не варто плутати підземні ріки і дренажні штольні з каналізаційними системами. Тут немає неприємних запахів &ndash; завданням цих комплексів є відведення дощової води до Дніпра.
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Не варто плутати підземні ріки і дренажні штольні з каналізаційними системами. Тут немає неприємних запахів – завданням цих комплексів є відведення дощової води до Дніпра.

Прямо над підземною річкою сьогодні розташований бульвар, з обох боків якого &ndash; Нижній і Верхній вали.
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Прямо над підземною річкою сьогодні розташований бульвар, з обох боків якого – Нижній і Верхній вали.

У товщі мулу часом можна знайти найбільш незвичайні речі. За словами екскурсовода, цей предмет &ndash; ні що інше, як артилерійське ядро позаминулого століття.
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У товщі мулу часом можна знайти найбільш незвичайні речі. За словами екскурсовода, цей предмет – ні що інше, як артилерійське ядро позаминулого століття.

Яйцеподібний шахтний стовбур веде далі до історичного району Києва Татарка.
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Яйцеподібний шахтний стовбур веде далі до історичного району Києва Татарка.

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