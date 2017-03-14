В Україні 14 березня 2017 року вперше відзначають День українського добровольця.

Відзначення цього дня Верховна Рада ухвалила 17 січня цього року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

На майдані Незалежності відбулось урочисте шикування батальйону Нацгвардії України імені генерала Кульчицького. Перед тим бійці на алеї Небесної сотні вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, поклавши квіти до меморіалу.

Наразі у чинному українському законодавстві поняття «доброволець» відсутнє, відсутнє і визначення поняття «добровольче формування».