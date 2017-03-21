Шампанське і стагнація: 1980-і роки в СРСР (фотогалерея)
Це було десятиріччя, яке ознаменувало початок кінця СРСР. Але за крихкою «залізною завісою» життя у містах і селах тривало. (Всі фотографії взяті з архіву Russiainphoto.ru)
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Останні приготування перед виходом на диско у 1980-х
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Перший радянський орбітальний корабель «Буран» був запущений у космос без екіпажу у 1988 році. Попри штормове попередження, старт минув успішно. Корабель був законсервований і залишений у монтажно-дослідному корпусі на космодромі Байконур. У 2002 році він був повністю знищений дахом корпусу, що на нього впав
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Рятувальники гасять пожежу на багатому на нафту каспійському узбережжі у 1980-му
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Дівчина пасе овець в Алтайських горах
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Школа диско у Новокузнецьку (1983)
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Генсекретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв (уродженець українського міста Кам'янське) відпочиває у Криму, що був частиною УРСР (1982)
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Похорон радянського лідера Юрія Андропова транслюється у міському клубі Новокузнецька у 1984 році. Між 1982 і 1985 роками в СРСР померли троє літніх керівників держави
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Радянська треш-метал група «Корозія металу» за рік після того, як у 1988 році був записаний їхній перший альбом «Орден сатанип»
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Паводок на вулицях Новокузнецька (1984)
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Рукоборство у селі Ферзіково Калужської області у 1981 році
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Люди пробиваються через весняну багнюку (1980)
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Парад на Красній площі в Москві у 1984 році
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Учасник війни на Красній площі (1980)
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Верстатник під час робочої перерви (1980)
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Байкери на вулицях Москви у 1989 році. (Мотоцикл виробництва тодішньої Чехословаччини)
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Обідня перерва на заваді АвтоВАЗ у Тольятті, де досі випускають автомобіль «Лада»
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Парад у Тольятті на честь створення нової моделі «Лада»
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Радянські льотчики вишикувалися у форму літака (1980)
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Черга біля газетного кіоска у Новокузнецьку в 1982 році
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Черга за горілкою на Чукотці (1985)
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Дорога до храму у 1980 році (точне місце зйомки невідоме)
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Вечірка з нагоди дня народження (1988)
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Літня жінка. Фото зняте у 1980 році, називається «Важкі часи»
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Школярі з Новокузнецька граються з песиком у перший день навчального року (1983)