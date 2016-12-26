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26 грудня 2016, Київ 16:57
#Точно

Більш ніж 1,5 мільйона гривень сплатив Кононенко батькові за 50% компанії «Сатурн-Транс»

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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