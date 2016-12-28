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28 грудня 2016, Київ 11:05
#Точно

Понад 130 тисяч гривень роялті отримав нардеп Рибалка від ТОВ «Чиста планета»

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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