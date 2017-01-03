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03 січня 2017, Київ 20:46
#Точно

Чиновники у Миколаєві замовили на понад 13 мільйонів гривень робіт з благоустрою без конкурсів одразу після нового року

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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