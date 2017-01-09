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09 січня 2017, Київ 16:58
#Точно

«Полтавський облавтодор» без тендера заплатить понад 92 мільйони гривень фірмі, яка існує 4 місяці

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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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