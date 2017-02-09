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09 Лютий 2017, Київ 13:54
#Точно
65,6 мільйона гривень витрачено з бюджету на НАЗК у 2016 році
09 Лютий 2017, 12:44
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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