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13 Лютий 2017, Київ 14:05
#Точно

Понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам з бюджету за виконання повноважень у січні

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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