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17 Лютий 2017, Київ 12:45
#Точно
Понад мільйон гривень сплачено з бюджету за відрядження депутатів у січні
17 Лютий 2017, 12:05
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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