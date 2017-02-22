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22 Лютий 2017, Київ 12:47
#Точно
Більш ніж півмільйона отримав Писаренко від надання майна в оренду «Народному фронту»
22 Лютий 2017, 12:14
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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Сторінка проекту Радіо Свобода
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