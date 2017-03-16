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16 Березень 2017, Київ 11:52
#Точно
Понад 18 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» у 2016 році
16 Березень 2017, 10:30
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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