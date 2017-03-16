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16 Березень 2017, Київ 11:52
#Точно

Понад 18 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» у 2016 році

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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