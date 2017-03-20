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20 Березень 2017, Київ 19:30
#Точно
Понад 5 тисяч євро отримав Ар'єв за роботу в ПАРЄ
20 Березень 2017, 17:55
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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