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22 Березень 2017, Київ 21:07
#Точно
Майже тисячу доларів компенсації отримав депутат Пресман за проїзд територією України
22 Березень 2017, 19:44
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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