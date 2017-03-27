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27 Березень 2017, Київ 19:24
#Точно
Майже 280 тисяч гривень дивідендів отримав депутат Бандуров у березні
27 Березень 2017, 18:44
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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Сторінка проекту Радіо Свобода
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