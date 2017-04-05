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Донбаcс.Реалии | Когда закончится "пенсионный туризм"?
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05 Квітень 2017, Київ 18:34
#Точно
14,6 мільйона гривень витрачено з бюджету на НАЗК у першому кварталі 2017 року
05 Квітень 2017, 18:09
Гліб Канєвський
Олександр Лємєнов
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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