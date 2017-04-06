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06 Квітень 2017, Київ 11:08
Фотогалереї

Понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам з бюджету за виконання повноважень у березні

Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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