Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
07 Квітень 2017, Київ 11:09
#Точно

Майже 12 мільйонів гривень планують витратити на візити народних депутатів за кордон протягом 2017 року

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
1

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG