Як суд у Гаазі може покарати Росію?

У січні 2017 року Україна подала проти Росії позов до Міжнародного суду ООН – в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Тут варто сказати про особливість цього суду в Гаазі: він розглядає суперечки між державами, що пов’язані з порушенням міжнародних договорів. Позов України базується на згаданих вище двох конвенціях.

З перекладом позовних вимог повністю можна ознайомитися за посиланням . Якщо коротко, то, по-перше, Україна звинувачує Росію у підтримці бойовиків на Донбасі, й оскільки, відповідно до позиції української сторони, бойовики у зоні конфлікту вчиняють акти тероризму, то Росія підтримує тероризм. По-друге, Україна заявляє, що Росія у Криму порушує права неросіян, а саме – етнічних українців та кримських татар.

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Хіба Україна не мала б позиватися вже через сам факт анексії Криму?

Такий крок виглядає найбільш очевидним, але, як пояснює Антон Кориневич, не все так просто. «Анексія Криму – це найгірше, що могло статися в міжнародному праві, – каже він. – Але немає міжнародного договору, за яким Україна може притягти Російську Федерацію за руку в Міжнародний суд і сказати: ти будеш відповідачем. Крім того, в цьому випадку немає спору: Російська Федерація абсолютно точно не права».

Особливість цих двох конвенцій, у порушенні яких Україна звинувачує Росію, що вони передбачають обов’язкову юрисдикцію Міжнародного суду. «У міжнародному праві часто немає обов’язкової юрисдикції судового органу, – пояснює Антон Кориневич. – Якщо в Україні вас викликає суд як відповідача, ви зобов’язані прийти. У міжнародному праві держава може сказати: я не хочу це вирішувати в суді, давайте переговори або арбітраж. Але ці два договори конкретно прописують, що всі держави-учасниці (Статуту ООН – ред.) визнають обов’язкову юрисдикцію Міжнародного суду. У цьому випадку Росія була зобов’язана з’явитися в суд як відповідач».