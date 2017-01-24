Донбас. Проект «Блокада»

800 ветеранів військового конфлікту на сході України планують повернутися на Донбас, щоб блокувати нібито незаконне переміщення товарів між контрольованою та неконтрольованою територіями України. Акцію анонсував народний депутат Семен Семенченко. Чому колишні військові збираються підмінити собою державні структури, наскільки це законно і хто оплачує перебування цілого полку людей, який володіє військовим досвідом в прифронтовій зоні, розбирався Левко Стек. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)