У мережі інтернет з’явилися відео з нібито наслідками нічних обстрілів у районі Мотеля (Калінінський та Будьоновський райони) в Донецьку. На кадрах помітні значні пошкодження будівель, одна з них – зруйнована. Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних місцевих жителів. (Відео Reuters, Youtube, телеканал 112)