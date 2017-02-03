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04 лютого 2017, Київ 00:07
Відео

У Донецьку пошкоджені будівлі та автівки (відео)

У Донецьку пошкоджені будівлі та автівки (відео)
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У мережі інтернет з’явилися відео з нібито наслідками нічних обстрілів у районі Мотеля (Калінінський та Будьоновський райони) в Донецьку. На кадрах помітні значні пошкодження будівель, одна з них – зруйнована. Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних місцевих жителів. (Відео Reuters, Youtube, телеканал 112)

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