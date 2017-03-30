Московський міський суд у четвер відхилив апеляцію на арешт засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, затриманого в Москві 26 березня перед початком антикорупційної акції. Суддя відмовилася викликати для допиту свідків з боку захисту і долучати до справи відеозапис із відділення, в якому містився затриманий. Один зі свідків від обвинувачення – поліцейський, який брав участь в затриманні Навального, заявив на суді, що опозиціонер заважав проходу громадян і чинив опір. Суд не знайшов підстав не довіряти цьому твердженню. У понеділок, 27 березня, Тверський районний суд Москви заарештував Навального на 15 діб за звинуваченням в непокорі вимогам співробітника поліції. Опозиціонера також оштрафували на 20 тисяч рублів у справі про організацію незаконного мітингу. Сам Навальний заявив, що не чинив опору при затриманні, не знайомий з матеріалами справи і не підписував протокол. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, що рішення буде оскаржено в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). (Відео Російської редакції Радіо Свобода)