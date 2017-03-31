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31 Березень 2017, Київ 18:10
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Луценко заявляє, що не хоче йти з ГПУ до «завершення серйозних справ» (відео)

Луценко заявляє, що не хоче йти з ГПУ до «завершення серйозних справ» (відео)
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не збирається залишати посаду через «серйозні справи», які ще має завершити. Луценко зазначив, що йдеться, зокрема, про справу колишнього президента Віктора Януковича, а також справи про притягнення до відповідальності за корупцію низки представників нинішньої влади. Щодо намірів Віктора Шокіна відновитися на посаді генпрокурора, Луценко заявив: «Ми живемо у вільній країні. Тому кожна людина, особливо та, яка має багато часу на пенсії, може звертатися до суду». 52-річний Луценко обіймає посаду генерального прокурора із травня 2016 року.

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