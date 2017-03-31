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31 Березень 2017, Київ 22:39
Відео

Фестиваль гумору «Карлюка-2017» розпочався у Полтаві (відео)

Фестиваль гумору «Карлюка-2017» розпочався у Полтаві (відео)
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У рамках фестивалю «Карлюка-2017» були представлені роботи відомих в усьому світі карикатуристів: Олексія Кустовського (Київ, Україна), Байрама Гаджизаде (Баку, Азербайджан), Андрія Попова (Санки-Петербург, Росія). За 17 років Міжнародну виставку-конкурс карикатур «Карлюка», що організував полтавський художник-карикатурист Михайло Шлафер, відвідало багато відомих графіків і художників-карикатуристів світового рівня з Великобританії, Сербії, Словаччини, Польщі, Бразилії, Туреччини та інших країн. Виставка триватиме протягом квітня.

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