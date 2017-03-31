У рамках фестивалю «Карлюка-2017» були представлені роботи відомих в усьому світі карикатуристів: Олексія Кустовського (Київ, Україна), Байрама Гаджизаде (Баку, Азербайджан), Андрія Попова (Санки-Петербург, Росія). За 17 років Міжнародну виставку-конкурс карикатур «Карлюка», що організував полтавський художник-карикатурист Михайло Шлафер, відвідало багато відомих графіків і художників-карикатуристів світового рівня з Великобританії, Сербії, Словаччини, Польщі, Бразилії, Туреччини та інших країн. Виставка триватиме протягом квітня.