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01 Квітень 2017, Київ 19:44
Відео

Туристів менше – ціни вище (відео)

Туристів менше – ціни вище (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:27:13
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За оцінками представників російської туристичного бізнесу, цього літа в Крим приїде на 15-25% менше туристів, ніж в 2016 році. Оскільки для російських туристів знову відкрита Туреччина і йдуть переговори по відновленню чартерних рейсів до Єгипту. Російські чиновники закликають кримські готелі і пансіонати знижувати ціни, але вже зараз в порівнянні з 2016 роком ціна на них на півострові зросли на 10-20%. Хто ж в такому випадку поїде у відпустку на півострів? І чому російські чиновники так зацікавлені в тому, щоб до Криму знову масово поїхали українські відпочивальники? Як півострів готується до нового курортного сезону і чим збирається залучати потенційних відпочивальників - про це докладно в новому випуску програми «Крим.Реаліі».

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