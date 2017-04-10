Сталася сутичка при спробі активістів «Національного корпусу» пройти через оточення поліцейських та нацгвардійців біля відділення «Сбербанку» у Харкові. Активісти жбурляли каміння в бік поліцейських. У свою чергу правоохоронці застосували гумові палиці. Принаймні одну людину медики госпіталізували. Сутичка тривала кілька хвилин, після чого працівники поліції зняли оточення та залишили територію біля будівлі фінустанови. Активісти «Національного корпусу» надалі перебувають біля «Сбербанку», продовжуючи, як вони заявили, безстрокову акцію блокування банку.