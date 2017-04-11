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11 Квітень 2017, Київ 21:59
Відео

Луганська «Зоря» провела відкрите тренування у Запоріжжі (відео)

Луганська «Зоря» провела відкрите тренування у Запоріжжі (відео)
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На території Запорізької навчально-тренувальної бази відбулася акція «Тренування з зіркою, організована луганським футбольним клубом «Зоря» для своїх фанатів та журналістів. Наставники клубу провели для учасників акції спільну розминку і тренування. Гості клубу змогли також зіграти два тайми по 10 хвилин у змішаних командах з професійними гравцями «Зорі». Рефері дружнього матчу став головний тренер ФК «Зоря» Юрій Вернидуб. Луганська команда тренується і проводить домашні матчі у Запоріжжі з 2014 року.

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