На території Запорізької навчально-тренувальної бази відбулася акція «Тренування з зіркою, організована луганським футбольним клубом «Зоря» для своїх фанатів та журналістів. Наставники клубу провели для учасників акції спільну розминку і тренування. Гості клубу змогли також зіграти два тайми по 10 хвилин у змішаних командах з професійними гравцями «Зорі». Рефері дружнього матчу став головний тренер ФК «Зоря» Юрій Вернидуб. Луганська команда тренується і проводить домашні матчі у Запоріжжі з 2014 року.