У прифронтовому місті Донецької області Торецьк згорів автомобіль відомого активіста і волонтера Володимира Єльця. Волонтер займає активну проукраїнську позицію, допомагає як цивільним, так і військовим. Сам постраждалий думає, що підпал був навмисним, бо він перейшов дорогу певним депутатам. Вони ж натомість кажуть, що це неправда і спосіб привернути до себе увагу громадськості. Слідство ж опрацьовує різні версії​: ​від підпалу за політичними мотивами до самозаймання. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)