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17 Квітень 2017, Київ 21:02
Відео

Полювання чи випадковість: у Торецьку згоріла машина волонтера (відео)

Полювання чи випадковість: у Торецьку згоріла машина волонтера (відео)
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0:04:06
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У прифронтовому місті Донецької області Торецьк згорів автомобіль відомого активіста і волонтера Володимира Єльця. Волонтер займає активну проукраїнську позицію, допомагає як цивільним, так і військовим. Сам постраждалий думає, що підпал був навмисним, бо він перейшов дорогу певним депутатам. Вони ж натомість кажуть, що це неправда і спосіб привернути до себе увагу громадськості. Слідство ж опрацьовує різні версії​: ​від підпалу за політичними мотивами до самозаймання. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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