Невидимі атаки на реальні цілі. За три роки війни Росія здійснила понад 7 тисяч віртуальних нападів на українські підприємства. Серед них – енергетичні компанії, залізниця. Про це говорять в Міноборони і лише зараз в Україні збираються створити єдиний кібернетичний центр протидії подібним атакам. НАТО допоможе. Втім, всі три роки війни реальної віртуальним атакам протистояли справжні кіберпартизани. Хто вони, рядові війни ХХІ століття, і що це за війна? Розповість «Донбас.Реалії».