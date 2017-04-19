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19 Квітень 2017, Київ 12:10
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Кібервійна: партизани України проти військ Росії (відео)

Кібервійна: партизани України проти військ Росії (відео)
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0:05:51
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Невидимі атаки на реальні цілі. За три роки війни Росія здійснила понад 7 тисяч віртуальних нападів на українські підприємства. Серед них – енергетичні компанії, залізниця. Про це говорять в Міноборони і лише зараз в Україні збираються створити єдиний кібернетичний центр протидії подібним атакам. НАТО допоможе. Втім, всі три роки війни реальної віртуальним атакам протистояли справжні кіберпартизани. Хто вони, рядові війни ХХІ століття, і що це за війна? Розповість «Донбас.Реалії».

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