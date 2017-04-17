Четвертий рік поспіль на площі Ринок міська рада організовує свято «Поливаний понеділок у Львові», щоб молодь і діти могли обливатись водою в одному місці, а не обливали у місті всіх, кого зустрінуть. Попри те, що на вулиці було прохолодно, +5, міська влада свято не скасувала і близько півсотні осіб, переважно львівських школярів, обливались холодною водою. На площі Ринок встановили спеціальні резервуари, з яких подавалась вода. В Україні існує давня традиція, що понеділок після Великодня називається поливаним, коли молодь влаштовувала забави, обливаючи один одного водою. Вважається, що вода приносить щастя і здоров’я, це – день духовного весняного очищення. Однак у більшості міст молодь це свято перетворила на розвагу і навіть хуліганство, обливаючи просто водою перехожих.