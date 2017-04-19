Особисті охоронці мера Харкова Геннадія Кернеса силоміць винесли на руках представника «Українського вибору» Андрія Лесика із сесійної зали міськради. Це сталося після того, як Лесик просив надати йому слово до початку засідання міських депутатів. За словами представника руху Віктора Медведчука, під час сутички йому пошкодили ногу. Чоловік викликав швидку та поліцію. У травні минулого депутати Харківської міськради проголосували за позбавлення повноважень депутата Андрія Лесика через «самопіар та протиставлення себе команді». Лесик оскаржив це рішення у суді. В кінці березня 2017 року Харківський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив його апеляційну скаргу. У міськраді заявили про намір оскаржити рішення в касаційному порядку. Раніше Лесик неодноразово заявляв, що не вважає Росію агресором.