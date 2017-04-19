Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 Квітень 2017, Київ 19:41
Відео

У Запоріжжі ліквідовують наслідки сніжної негоди (відео)

У Запоріжжі ліквідовують наслідки сніжної негоди (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:18
0:00:00 /0:01:18
ЗАВАНТАЖИТИ

У ніч на 19 квітня у Запоріжжі та області суттєво похолодало. Внаслідок снігопаду та сильного вітру у місті було зламано близько 400 дерев та знеструмлено 13 тисяч будинків і квартир. Наразі запорізькі комунальні підприємства ліквідовують наслідки негоди. У мерії обіцяють відновити електропостачання до знеструмлених домогосподарств та прибрати всі поламані дерева з транспортних та пішохідних артерій міста до кінця робочого дня. Також в Запоріжжі через негоду було зупинено навчання у школах..

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG