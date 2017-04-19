У ніч на 19 квітня у Запоріжжі та області суттєво похолодало. Внаслідок снігопаду та сильного вітру у місті було зламано близько 400 дерев та знеструмлено 13 тисяч будинків і квартир. Наразі запорізькі комунальні підприємства ліквідовують наслідки негоди. У мерії обіцяють відновити електропостачання до знеструмлених домогосподарств та прибрати всі поламані дерева з транспортних та пішохідних артерій міста до кінця робочого дня. Також в Запоріжжі через негоду було зупинено навчання у школах..