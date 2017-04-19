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19 Квітень 2017, Київ 21:12
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Візит до Британії. Порошенко зустрівся із Терезою Мей (відео)

Візит до Британії. Порошенко зустрівся із Терезою Мей (відео)
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19 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Свій офіційний дводенний візит до Великої Британії президент розпочав 18 квітня. Окрім зустрічі з Мей програмою візиту передбачені зустрічі з окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту. Запланований також виступ президента України в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії». (Відео Адміністрації президента)

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