19 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Свій офіційний дводенний візит до Великої Британії президент розпочав 18 квітня. Окрім зустрічі з Мей програмою візиту передбачені зустрічі з окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту. Запланований також виступ президента України в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії». (Відео Адміністрації президента)