Затриманому колишньому народному депутату Миколі Мартиненку оголосили про підозру і тепер мають вирішити питання щодо обрання запобіжного заходу. До ранку підозрюваний залишиться в СІЗО. Про це повідомила начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ НАБУ Оксана Митницька. Детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 255 («Створення злочинної організації») та статтею 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Його затримали у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК»).