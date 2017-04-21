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21 Квітень 2017, Київ 13:47
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Арешт Мартиненка: Холодницький розповів про деталі (відео)

Арешт Мартиненка: Холодницький розповів про деталі (відео)
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Солом'янський районний суд Києва сьогодні, 21 квітня, у другій половині дня обере запобіжний захід щодо Миколи Мартиненка, сказав керівник САП Назар Холодницький. Сторона обвинувачення клопотатиме про тримання колишнього депутата Верховної Ради з фракції «Народного фронту» Миколи Мартиненка під вартою терміном на 60 діб із альтернативою внесення застави в сумі 300 мільйонів гривень. За словами Холодницького, за вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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