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21 Квітень 2017, Київ 16:45
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«Євробачення» по-українськи («Схеми» | Випуск №128)

«Євробачення» по-українськи («Схеми» | Випуск №128)
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Журналіст Валерія Єгошина зібрала докази участі СБУ в замовний акції під будинком активіста-антикорупціонера. А Георгій Шабаєв та Максим Савчук виявили, що відому німецьку компанію не допустили до встановлення глядацьких трибун, попри перемогу на тендері. Натомість цю роботу довірили львівській фірмі, яка тісно співпрацювала з компаніями заступника виконавчого продюсера «Євробачення» Павла Грицака. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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