«Євробачення» по-українськи («Схеми» | Випуск №128)

Журналіст Валерія Єгошина зібрала докази участі СБУ в замовний акції під будинком активіста-антикорупціонера. А Георгій Шабаєв та Максим Савчук виявили, що відому німецьку компанію не допустили до встановлення глядацьких трибун, попри перемогу на тендері. Натомість цю роботу довірили львівській фірмі, яка тісно співпрацювала з компаніями заступника виконавчого продюсера «Євробачення» Павла Грицака. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».