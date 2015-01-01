«Безвіз»: запитання та відповіді

1 Які саме візи скасовують? Вам більше не будуть потрібні візи для в’їзду до всіх країн-членів Євросоюзу (але не у випадку Великобританії та Ірландії!). Візи до Ісландії, Норвегії, Швейцарії і Ліхтенштейну також скасовуються, адже ці країни входять до Шенгенської зони.

2 На який термін можна приїхати? 90 днів протягом кожних 180 днів. Це значить, що до завершення 90-денного терміну перебування у країні, вам доведеться повернутися додому і зачекати ще 90 днів, перш ніж знову подорожувати.

3 Тепер взагалі не потрібні документи? Для всіх поїздок за кордон, крім визначених країн, потрібен закордонний паспорт. Для безвізових поїздок до ЄС потрібен біометричний паспорт (аналог звичайного «закордонного паспорту», але із чіпом, який зберігає інформацію про вашу особистість). Власникам небіометричних паспортів потрібна буде віза, як і раніше!

4 Тільки паспорт? На жаль, ні. Будьте готовими до того, що прикордонники можуть попросити підтвердження мети поїздки, наявності місця проживання (наприклад, підтвердження бронювання з готелю або хостелу), наявності достатньої кількості грошей на період подорожі, а також підтвердження наміру повернутися в Україну (наприклад, зворотний квиток). Але ці вимоги були і до власників візи.

5 Сподіваюся, це все? Майже. Перед поїздкою українцям необхідно буде придбати поліс медичного страхування. А якщо ви подорожуєте автомобілем – ще й страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу.

6 Я все маю. Мене точно пропустять? Маємо надію, що так. Але будьте пильними щодо усіх вимог! МЗС України розповідає про сумний досвід Молдови – через неналежне виконання умов, багатьом людям відмовляли у в’їзді. Краще не покладатися на випадок і все ж мати при собі документальні підтвердження, про які ми розповіли.

7 Я тепер зможу працювати в ЄС? Ні. Принаймні, легально. Безвізовий режим – для коротких туристичних чи ділових поїздок. Він не дає права на проживання, працевлаштування та навчання в країнах ЄС.