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21 січня 2017, Київ 20:47
Фотогалереї

Марші жінок по всьому світу проти Трампа (фотогалерея)

У перший день президентства Дональда Трампа десятки тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона. У такий спосіб вони хочуть дати відповідь на ті прояви виборчої кампанії президента США, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки населення

У перший день президентства Дональда Трампа десятки тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона. У такий спосіб вони хочуть дати відповідь на ті прояви виборчої кампанії президента США, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки населення.

У Вашингтоні мітинг розпочався о 10-й годині ранку за місцевим часом за участю таких зірок, як співачка Кеті Перрі і Шер, зірка серіалу «Ходячі мерці» Данай Гуріра, акторки Падма Лакшмі, та Америка Феррера, зірка кіно Скарлет Йоханссон і відома феміністка Глорія Стайнем. Після мітингу учасники протесту планують йти до Білого дому.

У Вашингтоні вже спостерігаються логістичні проблеми, хоча організатори напередодні і публікували перелік автобусів, якими можна доїхати з будь-якого штату.

Сотні подібних заходів проводяться в інших містах світу. Марші вже почались в Австралії, Новій Зеландії, Італії, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Чехії та Великій Британії.

Марші мають на меті не лише захистити права жінок, проте і вразливим прошаркам населення усіх рас, гендерів, а також людям із обмеженими можливостями.

Вашингтон, Сполучені Штати Америки
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Вашингтон, Сполучені Штати Америки

Вашингтон, Сполучені Штати Америки
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Вашингтон, Сполучені Штати Америки

Рим, Італія
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Рим, Італія

Лондон, Великобританія
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Лондон, Великобританія

Берлін, Німеччина
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Берлін, Німеччина

Приштина, Косово
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Приштина, Косово

Париж, Франція
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Париж, Франція

Прага, Чехія
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Прага, Чехія

Женева, Швейцарія
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Женева, Швейцарія

Белград, Сербія
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Белград, Сербія

Кейптаун, Південна Африка
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Кейптаун, Південна Африка

Бангалор, Індія
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Бангалор, Індія

Банкок, Тайланд
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Банкок, Тайланд

Сідней, Австралія
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Сідней, Австралія

Велінгтон, Нова Зеландія
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Велінгтон, Нова Зеландія

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