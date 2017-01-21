У перший день президентства Дональда Трампа десятки тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона. У такий спосіб вони хочуть дати відповідь на ті прояви виборчої кампанії президента США, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки населення.

У Вашингтоні мітинг розпочався о 10-й годині ранку за місцевим часом за участю таких зірок, як співачка Кеті Перрі і Шер, зірка серіалу «Ходячі мерці» Данай Гуріра, акторки Падма Лакшмі, та Америка Феррера, зірка кіно Скарлет Йоханссон і відома феміністка Глорія Стайнем. Після мітингу учасники протесту планують йти до Білого дому.

У Вашингтоні вже спостерігаються логістичні проблеми, хоча організатори напередодні і публікували перелік автобусів, якими можна доїхати з будь-якого штату.

Сотні подібних заходів проводяться в інших містах світу. Марші вже почались в Австралії, Новій Зеландії, Італії, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Чехії та Великій Британії.

Марші мають на меті не лише захистити права жінок, проте і вразливим прошаркам населення усіх рас, гендерів, а також людям із обмеженими можливостями.