У Парижі проти «жовтих жилетів» застосували сльозогінний газ

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти так званих «жовтих жилетів» – учасників демонстрації проти підвищення податку на дизельне паливо.

Повідомляють, що зіткнення сталися в районі Тріумфальної арки – поліція не дає присутнім прорватися на Єлисейські поля. Затримано щонайменше 16 осіб.

Демонстрації проти підвищення податку тривають по всій Франції вже кілька тижнів. За даними влади, число їхніх учасників йде на спад, однак у Парижі минулого тижня демонстрація переросла в заворушення. Тоді було затримано понад 100 осіб. Влада стверджує, що праві і ліві радикали намагаються «осідлати» рух «жовтих жилетів». Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер вранці в суботу особисто побував на Єлисейських полях і поспілкувався з поліцейськими, запевнивши їх у повній підтримці.