День на Донбасі: чотири обстріли, без втрат

Російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби станом на 17:00 неділі, повідомляється на сторінці ООС у фейсбуці.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь. Про факти порушень Українська сторона Спільного центру з координації та контролю повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, танкових протитанкових гранатометів і з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зазначають в ООС.

У повідомленні також йдеться, що піротехнічні розрахунки Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил за той же період розмінували 3 га території, передали на знищення 288 вибухонебезпечних предметів і відновили сім пошкоджених будинків.

Цього дня в угрупованні «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілах, зазначивши, що втрат не було. А в угрупованні «ЛНР» нічого не повідомляли щодо обстрілів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».